Сафин с трофеем, спор Джоковича с судьёй и празднование с фанатами. Фото с финала AU Open

2 февраля в Мельбурне на корте стадиона «Род Лэйвер Арена» в финале Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 4 часа 3 минуты.

Тим в ходе матча 13 раз подал навылет и совершил 5 двойных ошибок. Австриец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тима – 5 брейк-пойнтов из 12.



Новак сумел защитить титул. Он выиграл соревнования в Мельбурне в прошлом году. Кроме того, у Джоковича это 17-я в карьере победа на турнире «Большого шлема» и 8-я — на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).

Лучшие кадры с матча Новак Джокович — Доминик Тим — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мельбурне.