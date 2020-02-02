Чесноков: Джокович и Тим по скоростям показали предел возможностей

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал финальный матч Australian Open в мужском одиночном разряде, где серб Новак Джокович обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.



«Честно говоря, очень хотелось победы Тима. У Доминика были такие тяжёлые матчи с Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым. Я немного расстроился. Он вёл 2:1 по сетам, но Джокович сыграл на том, что начал показывать, что у него не идёт игра. Это немного расслабило Тима, он сбавил игру. Мне кажется, потому и проиграл.

А решающий сет — это отдельная вещь. Тим уже третий финал проигрывает. Но, мне кажется, это дело времени, Доминик должен ещё выиграть. Это большой игрок, невероятный трудяга на теннисном корте. Человек, который работает по пять-шесть часов в день.



Этот финал — украшение турнира. Я болел за Тима, но матч был офигительный! Зрители всегда хотят такой интриги. Уровень тенниса просто феноменальный. По телевизору ещё не так виден уровень игроков. Вживую ты видишь колоссальные скорости игроков. Мне кажется, сейчас по скоростям просто предел возможностей", — приводит слова Чеснокова Sport24.



Джокович сумел защитить чемпионский титул. Он выиграл соревнования в Мельбурне в прошлом году. Кроме того, у Новака это 17-я в карьере победа на турнире «Большого шлема» и 8-я — на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020). Серб уже завтра, 3 февраля, вновь станет лидером мирового рейтинга АТР.