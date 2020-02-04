Серена Уильямс выпустила коллекцию чемоданов
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс объявила о выходе коллекции чемоданов, которую она создала вместе с брендом Away.
«Если я чему-то научилась за много лет путешествий как спортсменка, подруга и мать, так это тому, что важно иметь качественный чемодан. Мы отправляемся в новое десятилетие путешествий и открытий, и я очень рада рассказать о моей коллаборации с Away. Куда бы вы ни отправились, упакуйте любимые вещи и сделайте это стильно», – написала Серена.
Фото доступно на странице Серены Уильямс в «Инстаграме».
На Australian Open — первом в 2020 году турнире «Большого шлема» — Уильямс в матче третьего круга уступила китаянке Ван Цян со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.
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