Кузнецова не выступит в составе сборной России на Кубке Федерации

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участие в Кубке Федерации в составе сборной России. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации тенниса России (ФТР).

«У неё была травма локтя после выступления на Australian Open, и процесс восстановления в данный момент ещё не завершён. Турнир в Санкт-Петербурге, где она получила уайлд-кард от организаторов, пройдёт на неделю позже, это даёт ей дополнительное время, чтобы набрать форму», – сказано в сообщении ФТР.

В составе национальной команды Кузнецову заменит 21-летняя Анна Блинкова, занимающая 54-ю строчку в рейтинге WTA. Помимо неё сборную представят Екатерина Александрова (28), Вероника Кудерметова (38) и Анна Калинская (109).

Отборочный матч Кубка Федерации между сборными России и Румынии пройдёт 7 февраля в румынском городе Клуж-Напоке.