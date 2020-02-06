Кузнецова не выступит в составе сборной России на Кубке Федерации

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участие в Кубке Федерации в составе сборной России. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации тенниса России (ФТР).
«У неё была травма локтя после выступления на Australian Open, и процесс восстановления в данный момент ещё не завершён. Турнир в Санкт-Петербурге, где она получила уайлд-кард от организаторов, пройдёт на неделю позже, это даёт ей дополнительное время, чтобы набрать форму», – сказано в сообщении ФТР.
В составе национальной команды Кузнецову заменит 21-летняя Анна Блинкова, занимающая 54-ю строчку в рейтинге WTA. Помимо неё сборную представят Екатерина Александрова (28), Вероника Кудерметова (38) и Анна Калинская (109).
Отборочный матч Кубка Федерации между сборными России и Румынии пройдёт 7 февраля в румынском городе Клуж-Напоке.
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