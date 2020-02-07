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Ли На, родившаяся в Ухане, пожертвовала $ 430 тыс. на борьбу с коронавирусом

Ли На, родившаяся в Ухане, пожертвовала $ 430 тыс. на борьбу с коронавирусом
Теннис 0

Экс вторая ракетка мира китаянка Ли На пожертвовала $ 430 тыс. благотворительному фонду Пекина на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post.

37-летняя Ли На родилась в китайском городе Ухань. Именно там был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. По данным на 7 февраля, число заражённых в КНР превысило 31 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного уровня.

Ли На является победительницей девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции—2011 и Открытого чемпионата Австралии—2014. Китайская теннисистка завершила профессиональную карьеру в сентябре 2014 году.

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