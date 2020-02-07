Кудерметова не сумела добыть вторую победу для сборной России на Кубке Федерации

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в трёх сетах румынке Ане Богдан в квалификационном матче Кубка Федерации со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.

Россиянка 7 раз подала навылет, реализовала 2 брейк-пойнта из 2 и совершила 3 двойные ошибки. На счету Богдан одна двойная ошибка, 3 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В рамках квалификации российские теннисистки проведут ещё три матча: Вероника Кудерметова встретится с Еленой-Габриэлой Русе, Екатерина Александрова — с Аной Богдан, а Анна Блинкова и Анна Калинская проведут матч с парой в составе Иоаны-Ралуки Олару и Ирины Бары.

Победитель встречи Россия — Румыния получит право выступить в финальной стадии Кубка Федерации, которая состоится 14–19 апреля в Будапеште (Венгрия).