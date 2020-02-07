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На турнире ATP в Роттердаме Хачанов встретится с Фоньини, Рублёв – с Басилашвили

На турнире ATP в Роттердаме Хачанов встретится с Фоньини, Рублёв – с Басилашвили
Теннис / ATP 0

Стали известны результаты жеребьёвки первого раунда турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Об этом в сообщил теннисный журналист Михал Самульски в «Твиттере».

Пост доступен в «твиттере» Михала Самульски.

По результатам жеребьёвки в первом раунде Rotterdam Open 2020 российский теннисист Карен Хачанов встретится с 11-й ракеткой мира итальянцем Фабио Фоньини. Россиянин Андрей Рублёв проведёт матч с грузином Николозом Басилашвили, занимающим 27-ю строчку в рейтинге ATP. Первая ракетка турнира Даниил Медведев сыграет с победителем квалификации.

Действующим чемпионом соревнований в Роттердаме является француз Гаэль Монфис. В прошлом году в финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку.

Rotterdam Open пройдёт с 8 по 16 февраля.

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