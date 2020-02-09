США, усилиями Серены и Кенин, обыграли Латвию и вышла в финальную стадию Кубка Федерации

Сборная США пробилась в финальную стадию Кубка Федерации, по сумме пяти матчей обыграв команду Латвии. В решающей, парной игре Бетани Маттек-Сэндс и Софья Кенин переиграли Елену Остапенко и Анастасию Севастову — 6:4, 6:0.



В одиночным матчах Серена Уильямс обыграла Остапенко (7:6 (7:4), 7:6 (7:3), однако уступила Севастовой (6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7). Кенин наоборот — выиграла матч с Анастасией (6:2, 6:2), однако уступила Елене (3:6, 6:2, 2:6).



Таким образом, сборная США присоединилась к одиннадцати другим командам, которые с 14 по 19 апреля сыграют в финальной стадии Кубка Федерации. Ранее на турнир уже пробились команды Франции, Австралии, Чехии, Венгрии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Испании, Словакии, Беларуси и России.