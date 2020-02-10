Отец Серены и Винус Уильямс болен деменцией

Ричард Уильямс, отец американских теннисисток Серены и Винус Уильямс страдает деменцией. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на протоколы судебных заседаний по делу о расторжении брака Уильямса.

Причиной развития заболевания послужили многократные сердечные приступы, которые привели к повреждениям мозга. Уильямс пережил несколько ударов в 2016 и 2018 годах. Сообщается, что у 77-летнего Ричарда были проблемы с памятью и речью. Он с трудом мог говорить, испытывал трудности с подбором слов.

На данный момент проходят слушания по бракоразводному процессу Ричарда Уильямса с третьей женой, 40-летней Лакишей Уильямс. Во время суда Ричард не узнал собственного адвоката, приняв его за одного из родственников.