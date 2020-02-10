Шарапова пришла на вечеринку, посвящённую вручению «Оскара», в полупрозрачном платье. Фото
Российская теннисистка Мария Шарапова побывала на вечеринке, посвящённой вручению престижной кинопремии «Оскар», которая ранее прошла в Лос-Анджелесе (США).
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» опубликовала в своём аккаунте фотографию в эффектном полупрозрачном платье. Многие поклонники спортсменки остались в восторге от её образа и делали комплименты. Но некоторые фанаты раскритиковали Марию за откровенный наряд и посоветовали сосредоточиться на тренировках.
Ранее Шарапова неудачно выступила на Australian Open 2020, проиграв в первом круге хорватке Донне Векич. В апреле спортсменке исполнится 33 года.
На текущий момент Мария занимает 371-е место в рейтинге WTA.
Запись доступна на странице Шараповой в «Инстаграме».
Шарапова опустилась на 371-ю строчку в рейтинге WTA
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