Шарапова пришла на вечеринку, посвящённую вручению «Оскара», в полупрозрачном платье. Фото

Российская теннисистка Мария Шарапова побывала на вечеринке, посвящённой вручению престижной кинопремии «Оскар», которая ранее прошла в Лос-Анджелесе (США).

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» опубликовала в своём аккаунте фотографию в эффектном полупрозрачном платье. Многие поклонники спортсменки остались в восторге от её образа и делали комплименты. Но некоторые фанаты раскритиковали Марию за откровенный наряд и посоветовали сосредоточиться на тренировках.

Ранее Шарапова неудачно выступила на Australian Open 2020, проиграв в первом круге хорватке Донне Векич. В апреле спортсменке исполнится 33 года.

На текущий момент Мария занимает 371-е место в рейтинге WTA.

Запись доступна на странице Шараповой в «Инстаграме».