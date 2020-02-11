Андрееску не восстановилась после травмы и снялась с турнира в Дубае
Шестая ракетка мира 19-летняя канадка Бьянка Андрееску пропустит турнир в Дубае (ОАЭ) из-за травмы.
«Мне очень грустно сообщать, что я не смогу выступить на турнире в Дубае на следующей неделе. Пока я готова не на сто процентов и следую указаниям моей команды и врача. Я не хочу рецидива травмы колена и не готова рисковать. Каждый день я становлюсь ближе к возвращению на корт, но не успеваю до этого турнира. Я надеюсь, что смогу вернуться в Дубай в следующем году», – цитирует Андрееску The National.
В прошлом году Андрееску стала победительницей US Open. Теннисистка снялась с Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) в октябре 2019 года и с тех пор не выходила на корт.
Турнир в Дубае пройдёт с 17 по 29 февраля.
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