Циципас вышел во второй круг турнира в Роттердаме, где сыграет с Бедене

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды). На старте соревнований второй номер посева обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.



Циципас 4 раза подал навылет и совершил одну двойную ошибку. Грек смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Хуркача 2 эйса и 6 двойных ошибок. Поляк продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов. Правда, за весь матч их у него было всего два.



За выход в четвертьфинал соревнований в Роттердаме с призовым фондом € 2 155 295 Циципас поспорит с представителем Словении Аляжем Бедене, который на старте турнира обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:2, 6:4.