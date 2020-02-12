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Циципас вышел во второй круг турнира в Роттердаме, где сыграет с Бедене

Циципас вышел во второй круг турнира в Роттердаме, где сыграет с Бедене
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды). На старте соревнований второй номер посева обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Циципас 4 раза подал навылет и совершил одну двойную ошибку. Грек смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Хуркача 2 эйса и 6 двойных ошибок. Поляк продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов. Правда, за весь матч их у него было всего два.

За выход в четвертьфинал соревнований в Роттердаме с призовым фондом € 2 155 295 Циципас поспорит с представителем Словении Аляжем Бедене, который на старте турнира обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:2, 6:4.

Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 21:40 МСК
Хуберт Хуркач
29
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 1
6 2 		6 6
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 15:30 МСК
Аляж Бедене
52
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Бенуа Пэр
19
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
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