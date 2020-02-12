Циципас вышел во второй круг турнира в Роттердаме, где сыграет с Бедене
Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды). На старте соревнований второй номер посева обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Циципас 4 раза подал навылет и совершил одну двойную ошибку. Грек смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Хуркача 2 эйса и 6 двойных ошибок. Поляк продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов. Правда, за весь матч их у него было всего два.
За выход в четвертьфинал соревнований в Роттердаме с призовым фондом € 2 155 295 Циципас поспорит с представителем Словении Аляжем Бедене, который на старте турнира обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:2, 6:4.
Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 21:40 МСК
29
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|1
|
|6
|6
6
Стефанос Циципас
С. Циципас
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