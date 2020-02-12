Александрова и Звонарёва разгромно проиграли на старте парного турнира в Санкт-Петербурге
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарёва проиграли первый же матч в парной сетке St. Petersburl Ladies Trophy. Со счётом 2:6, 1:6 они уступили канадке Шерон Фишман и представительнице США Хэйли Картер.
Продолжительность матча составила 58 минут. Александрова и Звонарёва отметились 3 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом. Подач навылет россиянки не выполнили. На счету победительниц матча 1 эйс и 6 брейков из 12. Картер и Фишер — четвёртые сеяные соревнований.
Напомним, Александрова продолжает выступления в одиночной сетке турнира. Завтра, 13 февраля, она поспорит с хорваткой Донной Векич за право сыграть в 1/4 финала. Вера Звонарёва не сумела пробиться в основную сетку через квалификацию.
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
17:53
-
17:23
-
16:13
-
15:41
-
14:23
-
13:42
-
13:11
-
12:52
-
11:48
-
11:18
-
10:34
-
09:58
-
09:22
-
09:00
-
00:40
- 11 февраля 2020
-
23:54
-
23:32
-
22:58
-
22:53
-
22:13
-
21:28
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
18:59
-
18:07
-
17:49
-
17:26
-
16:52
-
16:07
-
15:13
-
14:41
-
13:42
-
13:25
-
13:00
Партнерский контент