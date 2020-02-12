Александрова и Звонарёва разгромно проиграли на старте парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарёва проиграли первый же матч в парной сетке St. Petersburl Ladies Trophy. Со счётом 2:6, 1:6 они уступили канадке Шерон Фишман и представительнице США Хэйли Картер.



Продолжительность матча составила 58 минут. Александрова и Звонарёва отметились 3 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом. Подач навылет россиянки не выполнили. На счету победительниц матча 1 эйс и 6 брейков из 12. Картер и Фишер — четвёртые сеяные соревнований.



Напомним, Александрова продолжает выступления в одиночной сетке турнира. Завтра, 13 февраля, она поспорит с хорваткой Донной Векич за право сыграть в 1/4 финала. Вера Звонарёва не сумела пробиться в основную сетку через квалификацию.