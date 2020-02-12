Хачанов проиграл Эвансу во втором круге турнира в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий раунд соревнований в Роттердаме (Нидерланды). В затяжном матче он уступил представителю Великобритании Дэниелу Эвансу — 6:4, 3:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Эванс отличился 3 эйсами, 3 двойными ошибками и 3 брейками. На счету Хачанова 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 2 из 2.



Следующим соперником Эванса на турнире в Роттердаме станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция, 3) — Жиль Симон (Франция).



Действующим чемпионом соревнований является Монфис, который в финале прошлогоднего розыгрыша в трёх партиях переиграл представителя Швейцарии — Стэна Вавринку — 6:3, 1:6, 6:2.