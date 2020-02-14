Феррер: Надаль мыслит иначе, чем любой другой спортсмен

Испанский теннисит Давид Феррер поделился впечатлениями от игры соотечественника Рафаэля Надаля.

«Он многое значит для тенниса. Я научился многому у него и его дяди. Он мыслит иначе, чем любой другой спортсмен, которого я видел в своей жизни. В важные моменты Рафаэль справляется с давлением лучше, чем другие игроки. Он впечатляет меня каждый год. Неважно, слежу ли я за ним по телевизору или играю против него, его игра постоянно становится лучше: подача, удар, страсть, с которой он играет в 33 года. Это потрясающе», – цитирует Феррера Sport360.

Давид Феррер является победителем 27 турниров ATP, финалистом одного турнира «Большого шлема» (Ролан Гаррос-2013). 37-летний теннисист завершил профессиональную карьеру в мае 2019 года.