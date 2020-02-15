Рублёв уступил Краиновичу и не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Роттердаме
22-летний российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды), уступив представителю Сербии Филипу Краиновичу (39-е место рейтинга ATP) в двух сетах со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минуту.
Рублёв 10 раз подал на вылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету его соперника пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале турнира в Роттердаме Краинович встретится с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, занимающим 9-е место рейтинга ATP и являющийся действующим чемпионом этих соревнований.
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