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Рублёв уступил Краиновичу и не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Роттердаме

Рублёв уступил Краиновичу и не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Роттердаме
Теннис / ATP 0

22-летний российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды), уступив представителю Сербии Филипу Краиновичу (39-е место рейтинга ATP) в двух сетах со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минуту.

Рублёв 10 раз подал на вылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету его соперника пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира в Роттердаме Краинович встретится с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, занимающим 9-е место рейтинга ATP и являющийся действующим чемпионом этих соревнований.

Роттердам. 1/4 финала
14 февраля 2020, пятница. 23:50 МСК
Филип Краинович
39
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		4  
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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