Линетт выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале 283-ю ракетку мира

Теннисистка из Польши Магда Линетт стала победительницей соревнований категории International в Хуахине (Таиланд). В решающем матче она обыграла представительницу Швейцарии, 283-ю ракетку мира Леони Кюнг — 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. У Линетт 3 эйса, 1 двойная ошибка и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6. На счету Кюнг 5 подач навылет и 1 двойная ошибка. Реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт швейцарка не смогла.



Для Линетт этот трофей стал вторым в карьере. В 2019 году она стала победительницей соревнований в Нью-Йорке (США).



В 2019 году соревнования в Хуахине выиграла украинка Даяна Ястремская, обыграв в финале Айлу Томлянович из Австралии — 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). Теннисистка отказалась от защиты титула.