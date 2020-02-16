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Линетт выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале 283-ю ракетку мира

Линетт выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале 283-ю ракетку мира
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Польши Магда Линетт стала победительницей соревнований категории International в Хуахине (Таиланд). В решающем матче она обыграла представительницу Швейцарии, 283-ю ракетку мира Леони Кюнг — 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. У Линетт 3 эйса, 1 двойная ошибка и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6. На счету Кюнг 5 подач навылет и 1 двойная ошибка. Реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт швейцарка не смогла.

Для Линетт этот трофей стал вторым в карьере. В 2019 году она стала победительницей соревнований в Нью-Йорке (США).

В 2019 году соревнования в Хуахине выиграла украинка Даяна Ястремская, обыграв в финале Айлу Томлянович из Австралии — 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). Теннисистка отказалась от защиты титула.

Хуахин. Финал
16 февраля 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Леони Кюнг
283
Швейцария
Леони Кюнг
Л. Кюнг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Магда Линетт
42
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
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