Сафиуллин завоевал два титула за вечер на челленджере АТР в Шербуре
Российский теннисист Роман Сафиуллин стал абсолютным чемпионом турнира АТР категории «челленджер» в Шербуре (Франция).
В финале одиночного разряда Сафиуллин обыграл второго сеяного итальянца Роберто Маркора со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 5 минут. Сафиуллин 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Маркора подал 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу россиянина.
Для Сафиуллина это первый в карьере титул на челленджерах АТР.
В парном финале Сафиуллин вместе с Павлом Котовым одержал победу над французским дуэтом Дэн Аддед/Альбано Оливетти со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 12:10. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
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