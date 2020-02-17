Подруга британского теннисиста покончила с собой

Известная британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой в возрасте 40 лет. Ранее её обвиняли в нападении на своего бойфренда, британского теннисиста Льюиса Бёртона, сообщает BBC. Кэролайн обвинения опровергала, а сам Бёртон просил не считать себя пострадавшим.

Флэк нашли мёртвой в её квартире в Лондоне 15 февраля. Адвокат её семьи объявил, что она покончила с собой.



«Моё сердце разбито, у нас было что-то очень особенное. У меня настолько не хватает слов, мне так больно, я так по тебе скучаю. Я знаю, что ты чувствовала себя со мной в безопасности. Ты всегда говорила, что не думаешь ни о чём другом, когда я рядом. Я буду твоим голосом, детка. Я обещаю, что задам все вопросы, которые ты хотела, и получу все ответы. Ничто не вернёт тебя, но я постараюсь сделать так, чтобы ты гордилась каждый день. Я люблю тебя всем сердцем», — написал Бёртон в своём «инстаграме».

В рейтинге ATP Бёртон поднимался до 626-й строчки в одиночном разряде. В 2012 году он в паре с Джорджем Морганом проиграл в первом круге Уимблдона.