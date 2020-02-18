Свитолина: постараюсь добыть золото Олимпийских игр для Украины
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от выступления на Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.
«Так как в этом году пройдут Олимпийские игры, для меня важно хорошо выступить на Олимпиаде и попытаться завоевать золотую медаль для Украины.
Я пытаюсь найти свою игру, свой ритм, оставаться здоровой по ходу сезона. Когда я чувствую себя хорошо, я могу играть на высоком уровне. Здоровье и регулярная игра позволяют мне подниматься на высокий уровень и оставаться там», – цитирует Свитолину Tennis World USA.
Свитолина является победительницей 13 турниров WTA в одиночном разряде. На данный момент украинка занимает шестую строчку в рейтинге WTA.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
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