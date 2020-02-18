Сборная Китая снялась с матча Кубка Дэвиса с Румынией из-за коронавируса

Сборная команда Китая снялась с матча Кубка Дэвиса с Румынией в Мировой группе. Об этом сообщили в официальном «твиттере» Международной федерации тенниса (ITF).

«Комиссия Кубка Дэвиса приняла снятие сборной Китая с матча с Румынией, который должен был состояться 6-7 марта.



Ужесточённые ограничения, введённые в связи со вспышкой коронавируса в КНР, привели к тому, что национальная сборная Китая не может отправиться в Румынию на этот матч. Сборная Румынии сыграет в следующем матче Мировой группы в сентябре», – написали в «твиттере» ITF.

Пост доступен в официальном «твиттере» Международной федерации тенниса.