Халеп в невероятном матче одолела Жабер и сыграет с Соболенко в 1/4 финала в Дубае

Продолжаются матчи второго круга на престижных соревнованиях категории Premier в Дубае (ОАЭ).



Главной сенсацией игрового дня могло стать поражение румынской теннисистки Симоны Халеп. Первая ракетка соревнований вела во встрече с представительницей Туниса Онс Жабер в решающем сете — 4:1, однако спустя полчаса уже Онс подавала на матч при счёте 6:5.



Румынке удалось сделать обратный брейк и выйти на тройной матчбол на тайбрейке — 6:3. Жабер не сдалась и сумела выиграть четыре розыгрыша кряду, однако вновь не подала на матч. Халеп выиграла три следующих розыгрыша и вышла в следующий раунд — 1:6, 6:2, 7:6 (7:4).



Без особых проблем в четвертьфинал турнира пробились теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина и 13-я ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Первая переиграла Катержину Синякову из Чехии (6:3, 6:3), а вторая победила Элисе Мертенс из Бельгии — 6:4, 6:3.



Соболенко за выход в 1/2 финала поборется с Жабер, а Рыбакина в четвертьфинале сыграет со второй сеяной из Чехии Каролиной Плишковой.