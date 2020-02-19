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Халеп в невероятном матче одолела Жабер и сыграет с Соболенко в 1/4 финала в Дубае

Халеп в невероятном матче одолела Жабер и сыграет с Соболенко в 1/4 финала в Дубае
Теннис / WTA 0

Продолжаются матчи второго круга на престижных соревнованиях категории Premier в Дубае (ОАЭ).

Главной сенсацией игрового дня могло стать поражение румынской теннисистки Симоны Халеп. Первая ракетка соревнований вела во встрече с представительницей Туниса Онс Жабер в решающем сете — 4:1, однако спустя полчаса уже Онс подавала на матч при счёте 6:5.

Румынке удалось сделать обратный брейк и выйти на тройной матчбол на тайбрейке — 6:3. Жабер не сдалась и сумела выиграть четыре розыгрыша кряду, однако вновь не подала на матч. Халеп выиграла три следующих розыгрыша и вышла в следующий раунд — 1:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Без особых проблем в четвертьфинал турнира пробились теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина и 13-я ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Первая переиграла Катержину Синякову из Чехии (6:3, 6:3), а вторая победила Элисе Мертенс из Бельгии — 6:4, 6:3.

Соболенко за выход в 1/2 финала поборется с Жабер, а Рыбакина в четвертьфинале сыграет со второй сеяной из Чехии Каролиной Плишковой.

Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2020, среда. 19:15 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7 9
6 		2 6 7
         
Онс Жабер
45
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2020, среда. 17:30 МСК
Элисе Мертенс
22
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Арина Соболенко
13
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2020, среда. 17:15 МСК
Елена Рыбакина
19
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Катержина Синякова
58
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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