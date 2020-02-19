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Павлюченкова проиграла Контавейт и покинула престижный турнир в Дубае

Павлюченкова проиграла Контавейт и покинула престижный турнир в Дубае
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Дубае (ОАЭ), проиграв в матче второго круга представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:7 (5:7), 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Павлюченкова 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Контавейт поспорит с представительницей Хорватии, посеянной под восьмым номером, Петрой Мартич.

В 2019 году победительницей турнира в Дубае стала швейцарка Белинда Бенчич. В финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2020, среда. 21:15 МСК
Анетт Контавейт
24
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7  
6 5 		5  
         
Анастасия Павлюченкова
31
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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