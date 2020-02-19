Павлюченкова проиграла Контавейт и покинула престижный турнир в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Дубае (ОАЭ), проиграв в матче второго круга представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:7 (5:7), 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.



Павлюченкова 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Контавейт поспорит с представительницей Хорватии, посеянной под восьмым номером, Петрой Мартич.



В 2019 году победительницей турнира в Дубае стала швейцарка Белинда Бенчич. В финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.