Халеп на решающем тай-брейке обыграла Рыбакину в финале престижного турнира в Дубае

Румынская теннисистка Симона Халеп победила в финальном матче соревнований категории Premier в Дубае (ОАЭ). В напряжённом матче ей удалось одержать волевую победу над 20-летней Еленой Рыбакиной из Казахстана — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).
Матч продолжался 2 часа 29 минут. На счету Халеп 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Рыбакина, являющаяся уроженкой Москвы, отметилась 2 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 4 брейками.
Для Халеп этот турнир стал 20-м в карьере и вторым именно на соревнованиях Dubai Duty Free Tennis Championships. В 2015 году румынка уже побеждала здесь.
В прошлом году победительницей соревнований в Дубае стала Белинда Бенчич из Швейцарии. В решающем матче она одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
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