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Оже-Альяссим обыграл Симона в Марселе и пробился во второй финал подряд

Оже-Альяссим обыграл Симона в Марселе и пробился во второй финал подряд
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился в решающий матч соревнований категории АТР 250 в Марселе (Франция). Во встрече 1/2 финала он обыграл местного теннисиста Жиля Симона — 7:5, 7:6 (7:2).

Продолжительность игры составила 2 часа 1 минуту. В активе Оже-Альяссима 5 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Канадец допустил 2 двойные ошибки. У Симона 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За главный трофей соревнований канадец поспорит с действующим чемпионом Стефаносом Циципасом из Греции. Для 20-летнего Оже-Альяссима завтрашний финал станет вторым подряд — на прошлой неделе он уступил в главном матче соревнований в Роттердаме (Нидерланды) Гаэлю Монфису.

Соревнования на юге Франции проходят с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 769 670. В финале прошлогоднего розыгрыша Стефанос обыграл казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 7:6.

Марсель. 1/2 финала
22 февраля 2020, суббота. 18:45 МСК
Жиль Симон
58
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 2  
7 		7 7  
         
Феликс Оже-Альяссим
18
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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