Оже-Альяссим обыграл Симона в Марселе и пробился во второй финал подряд

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился в решающий матч соревнований категории АТР 250 в Марселе (Франция). Во встрече 1/2 финала он обыграл местного теннисиста Жиля Симона — 7:5, 7:6 (7:2).



Продолжительность игры составила 2 часа 1 минуту. В активе Оже-Альяссима 5 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Канадец допустил 2 двойные ошибки. У Симона 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За главный трофей соревнований канадец поспорит с действующим чемпионом Стефаносом Циципасом из Греции. Для 20-летнего Оже-Альяссима завтрашний финал станет вторым подряд — на прошлой неделе он уступил в главном матче соревнований в Роттердаме (Нидерланды) Гаэлю Монфису.



Соревнования на юге Франции проходят с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 769 670. В финале прошлогоднего розыгрыша Стефанос обыграл казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 7:6.