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Касаткина уступила финалистке Australian Open в первом круге турнира в Дохе

Касаткина уступила финалистке Australian Open в первом круге турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе в первом раунде турнира в Дохе (Катар) со счётом 5:7, 7:5, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 51 минуту. На счету Касаткиной 2 эйса, 7 двойных ошибок и реализация 8 брейк-пойнтов из 28. Мугуруса 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 12.

Касаткина попала в основную стадию турнира через квалификацию, выиграв два отборочных матча: против россиянки Натальи Вихлянцевой (отказ) и против белоруски Александры Саснович (5:7, 6:1, 6:1).

В следующей стадии финалистка Australian Open 2020 встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс.

Доха (ж). 1-й круг
23 февраля 2020, воскресенье. 17:15 МСК
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		5 6
5 		7 3
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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