Касаткина уступила финалистке Australian Open в первом круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе в первом раунде турнира в Дохе (Катар) со счётом 5:7, 7:5, 3:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 51 минуту. На счету Касаткиной 2 эйса, 7 двойных ошибок и реализация 8 брейк-пойнтов из 28. Мугуруса 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 12.
Касаткина попала в основную стадию турнира через квалификацию, выиграв два отборочных матча: против россиянки Натальи Вихлянцевой (отказ) и против белоруски Александры Саснович (5:7, 6:1, 6:1).
В следующей стадии финалистка Australian Open 2020 встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс.
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