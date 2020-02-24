Джокович рассказал о чате с Федерером и Надалем

Серб Новак Джокович сообщил, что у него с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером есть своя группа в мессенджере WhatsApp.

«Да, у нас есть группа в WhatsApp. Мы все там активны и неактивны. Когда мы неактивны, то никто ничего не пишет. Но когда мы там, то все отвечают», — рассказал Джокович в интервью Tennis TV.

Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, Надаль — 19, Джокович — 17. Роджер перенёс операцию на колене и не вернётся на корт до травяного сезона.

Джокович на этой неделе сыграет на турнире в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 2 950 420. Первым соперником уроженца Белграда будет представитель Туниса Малек Жазири, получивший уайлд-кард от организаторов.