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Рублёв: Шаповалов, Медведев, Хачанов — мы стараемся угнаться за «Большой тройкой»

Рублёв: Шаповалов, Медведев, Хачанов — мы стараемся угнаться за «Большой тройкой»
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о текущей форме и целях на грядущий сезон.

«Начало сезона было потрясающим, но сейчас главное – оставаться на высоком уровне игры. По-прежнему остались моменты, которые требуют улучшения, и я знаю, что должен над ними работать, если хочу играть лучше.

Главной целью для меня будет поднять игру на ступень выше, оставаться сфокусированным, усердно работать и продолжать делать то, что я умею лучше всего. Я очень рад слышать, что большие игроки включают меня в список восходящих звёзд. Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей, Рафа Надаль – это одни из самых изумительных игроков в истории тенниса.

Сейчас есть некоторые из нас, кто старается угнаться за ними. Денис Шаповалов, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Карен Хачанов – сейчас они играют лучше меня.

Я знаю, что сделаю всё возможное, хоть это и будет непросто. Мне нужно работать и становиться лучше и на корте, и за его пределами. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Рублёва Tennis World USA.

Сегодня, 24 февраля, стартует турнир в Дубае (ОАЭ). В первом круге Андрей Рублёв встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

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