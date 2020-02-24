Рублёв: Шаповалов, Медведев, Хачанов — мы стараемся угнаться за «Большой тройкой»

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о текущей форме и целях на грядущий сезон.

«Начало сезона было потрясающим, но сейчас главное – оставаться на высоком уровне игры. По-прежнему остались моменты, которые требуют улучшения, и я знаю, что должен над ними работать, если хочу играть лучше.



Главной целью для меня будет поднять игру на ступень выше, оставаться сфокусированным, усердно работать и продолжать делать то, что я умею лучше всего. Я очень рад слышать, что большие игроки включают меня в список восходящих звёзд. Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей, Рафа Надаль – это одни из самых изумительных игроков в истории тенниса.



Сейчас есть некоторые из нас, кто старается угнаться за ними. Денис Шаповалов, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Карен Хачанов – сейчас они играют лучше меня.



Я знаю, что сделаю всё возможное, хоть это и будет непросто. Мне нужно работать и становиться лучше и на корте, и за его пределами. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Рублёва Tennis World USA.

Сегодня, 24 февраля, стартует турнир в Дубае (ОАЭ). В первом круге Андрей Рублёв встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.