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Звонарёва пробилась во второй круг турнира в Дохе

Звонарёва пробилась во второй круг турнира в Дохе
Теннис / ATP 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва успешно стартовала на турнире в Дохе (Катар). 35-летняя спортсменка в двух сетах взяла верх над Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Уроженка Москвы выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Се Шувэй не подавала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала 2 брейка.

В следующей стадии турнира Звонарёва сыграет с представительницей Китая Чжэн Сайсай.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале она одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Женщины. Доха. Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 6:4.

Доха (ж). 1-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 17:40 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Доха (ж). 2-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 17:15 МСК
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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