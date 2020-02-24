Звонарёва пробилась во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Вера Звонарёва успешно стартовала на турнире в Дохе (Катар). 35-летняя спортсменка в двух сетах взяла верх над Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Уроженка Москвы выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Се Шувэй не подавала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала 2 брейка.
В следующей стадии турнира Звонарёва сыграет с представительницей Китая Чжэн Сайсай.
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале она одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Женщины. Доха. Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 6:4.
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