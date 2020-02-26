Калинская и Потапова проиграли на старте турнира в Акапулько в парном разряде
Российские теннисистки Анна Калинская и Анастасия Потапова не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько в парном разряде. В стартовом матче турнира российский дуэт уступил американке Дезире Кравчик и мексиканке Джулиане Олмос со счётом 5:7, 4:6.
Россиянки совершили 2 эйса, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-поинтов. Американо-мексиканский дуэт совершил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 из 7 брейк-поинтов.
В следующем матче Кравич и Олмос поспорят с победителем матча Корнелия Листер (Швеция)/Яна Сизикова (Россия) — Марсела Сакариас (Мексика)/ Рената Сарасуа (Мексика).
Турнир в Акапулько проходит с 24 по 29 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 000.
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