Калинская и Потапова проиграли на старте турнира в Акапулько в парном разряде

Российские теннисистки Анна Калинская и Анастасия Потапова не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько в парном разряде. В стартовом матче турнира российский дуэт уступил американке Дезире Кравчик и мексиканке Джулиане Олмос со счётом 5:7, 4:6.

Россиянки совершили 2 эйса, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-поинтов. Американо-мексиканский дуэт совершил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 из 7 брейк-поинтов.

В следующем матче Кравич и Олмос поспорят с победителем матча Корнелия Листер (Швеция)/Яна Сизикова (Россия) — Марсела Сакариас (Мексика)/ Рената Сарасуа (Мексика).

Турнир в Акапулько проходит с 24 по 29 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 000.