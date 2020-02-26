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Надаль прокомментировал первую победу с января

Надаль прокомментировал первую победу с января
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, прокомментировал выход во второй круг. На старте соревнований он обыграл соотечественника Пабло Андухара со счётом 6:3, 6:2.

«Самое важное, когда долгое время не выступаешь, — это победа. Мне нужен был именно такой матч, чтобы войти в ритм и обрести некоторую уверенность. Это был непростой матч. Я давно не играл, и разница в температуре воздуха оказалась очень резкой. Но я очень рад победе», — приводит слова Надаля AFP.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с сербом Миомиром Кецмановичем. Рафаэль не участвовал в турнирах с Открытого чемпионата Австралии.

В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:4.

Надаль и Зверев вышли во второй круг в Акапулько, Кирьос не сумел защитить титул
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