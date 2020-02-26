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Надаль и Зверев вышли во второй круг в Акапулько, Кирьос не сумел защитить титул

Надаль и Зверев вышли во второй круг в Акапулько, Кирьос не сумел защитить титул
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел во второй круг, обыграв соотечественника Пабло Андухара со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Вторая ракетка мира 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Андухара ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с сербом Миомиром Кецмановичем.

Действующий чемпион австралиец Ник Кирьос (6) снялся в ходе матча с французом Уго Умбером, проиграв первый сет со счётом 3:6. Причиной снятия стала травма кисти.

Немец Александр Зверев (2) победил Джейсона Джунга (Q) из Китайского Тайбэя со счётом 7:6 (8:6), 6:1 и встретится с американцем Томми Полом (Q).

Акапулько (м). 1-й круг
26 февраля 2020, среда. 04:30 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Пабло Андухар
54
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
Акапулько (м). 1-й круг
26 февраля 2020, среда. 07:35 МСК
Ник Кирьос
23
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
3 		   
6 		   
         
Уго Умбер
43
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Акапулько (м). 1-й круг
26 февраля 2020, среда. 04:10 МСК
Джейсон Джунг
119
Китайский Тайбэй
Джейсон Джунг
Д. Джунг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		1  
7 8 		6  
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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