Надаль и Зверев вышли во второй круг в Акапулько, Кирьос не сумел защитить титул

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел во второй круг, обыграв соотечественника Пабло Андухара со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.
Вторая ракетка мира 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Андухара ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с сербом Миомиром Кецмановичем.
Действующий чемпион австралиец Ник Кирьос (6) снялся в ходе матча с французом Уго Умбером, проиграв первый сет со счётом 3:6. Причиной снятия стала травма кисти.
Немец Александр Зверев (2) победил Джейсона Джунга (Q) из Китайского Тайбэя со счётом 7:6 (8:6), 6:1 и встретится с американцем Томми Полом (Q).
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