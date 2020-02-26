Ольховский — о Шараповой: возможно, её фамилия — одна из самых громких в истории тенниса

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал решение Марии Шараповой завершить карьеру в 32 года.
«Если она сейчас заявила, то сама пришла к такому выводу. Видимо, её организм уже не способен выдержать те нагрузки, и сама она не может играть на том уровне, на котором играла до этого. Последнее время её результаты не сказывались положительно на её имидже, и вариант с окончанием карьеры для неё оптимален. Очень обидно, что такой человек, как Маша, заканчивает свою спортивную карьеру относительно рано, но её фамилия — одна из самых громких в настоящий момент в теннисном мире. Возможно, даже за всю историю, она оставила весомый след после себя.
Какой-то именно матч или турнир с её участием выделить не могу, их было очень много. На память сразу приходит и Уимблдон, который она выиграла. Повторюсь, было очень много запоминающихся матчей и турниров, выделить какой-то один очень трудно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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