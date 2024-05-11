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Камила Джорджи сбежала в США из-за проблем с налогами — La Gazzetta dello Sport

Камила Джорджи сбежала в США из-за проблем с налогами — La Gazzetta dello Sport
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Объявившая о завершении карьеры итальянская теннисистка Камила Джорджи преследуется налоговой полицией Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Джорджи и её семью преследуют правоохранительные органы Италии из-за проблем с её налогами и незадекларированными доходами. Предположительно, Камила сейчас находится в США.

Последний матч Камила Джорджи провела на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), где во втором круге проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.

Отметим, что наивысшей позицией 32-летней итальянки является 26-я строчка. У неё в активе четыре титула на турнирах WTA, включая «тысячник» в Монреале (Канада). Ещё три победы она одержала на турнирах категории WTA-250.

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