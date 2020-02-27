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Видеообзор неожиданного поражения Рублёва в четвертьфинале турнира в Дубае

Видеообзор неожиданного поражения Рублёва в четвертьфинале турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Вашему вниманию представлен видеообзор четвертьфинального матча соревнований в Дубае (ОАЭ), в котором российский теннисист Андрей Рублёв в уступил представителю Великобритании Даниэлю Эвансу — 2:6, 6:7 (9:11).

Вторая ракетка России 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом в размере $ 2 950 420 Эванс поспорит с победителем поединка Стефанос Циципас (Греция, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

В 2019 году чемпионом турнира в Дубае стал швейцарец Роджер Федерер. В финале 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

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