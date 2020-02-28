Барти обыграла Мугурусу и поспорит с Квитовой за выход в финал турнира в Дохе

Теннисистка из Австралии Эшли Барти последней пробилась в полуфинал соревнований в Дохе (Катар). В матче 1/4 финала она со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:2 обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу.
Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. На счету Барти 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 11. Мугуруса ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9.
За выход в финал соревнований первая ракетка мира поспорит с чешкой Петрой Квитовой, которая ранее на дву тай-брейках обыграла Онс Жабер из Туниса — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Турнира в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.
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