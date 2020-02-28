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Надаль одержал разгромную победу в четвертьфинале турнира в Акапулько

Надаль одержал разгромную победу в четвертьфинале турнира в Акапулько
Теннис / ATP 0

19-кратный победитель соревнований «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел в полуфинал, разгромив представителя Южной Кореи Квон Сона У со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Рафаэль 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 000 845 Надаль поспорит с болгарином Григором Димитровым, получившим седьмой номер посева.

В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:4.

Акапулько (м). 1/4 финала
28 февраля 2020, пятница. 08:05 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Квон Сон У
76
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
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