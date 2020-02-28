Эванс рассказал, как ему удалось победить Рублёва в Дубае

Британский теннисист Даниэль Эванс поделился впечатлениями от победы в матче с россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира в Дубае со счётом 6:2, 7:6 (11:9).
«На матчболах я немного провалился, особенно в гейме на подаче при счёте 5:4. Но я оставался в игре и знал, что у меня ещё будут шансы. Я остался доволен своей игрой. Ключом к успеху стало то, что я сохранял спокойствие, находил баланс и действовал агрессивно. Я очень рад, что прошёл дальше», — приводит слова Эванса официальный сайт тура.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 Эванс поспорит с греком Стефаносом Циципасом.
В 2019 году чемпионом турнира в Дубае стал швейцарец Роджер Федерер. В финале 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:4.
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