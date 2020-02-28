Циципас добыл восьмую победу подряд и вышел в финал турнира в Дубае

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальной встрече он обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса — 6:2, 6:3.



Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Циципас 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Эванс выполнил 1 эйс, однажды ошибся на подаче и не имел шансов взять подачу соперника.



За главный трофей соревнований Стефанос поспорит с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).



Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел именно Циципаса. В текущем розыгрыше соревнований Федерер участия не принимает из-за травмы.



Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 950 420.