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Кербер, Кенин и Гауфф сыграют на новом травяном турнире категории Premier в Берлине

Кербер, Кенин и Гауфф сыграют на новом травяном турнире категории Premier в Берлине
Теннис / WTA 0

Состоялась официальная презентация новых травяных соревнований категории Premier, которые в период с 14 по 21 июня пройдут в Берлине (Германия).

Как сообщает официальный сайт Bett1 Open, своё участие в дебютном розыгрыше уже подтвердили немки Анжелика Кербер и Юлия Гёргес. Также в столице Германии сыграют американские теннисистки Кори Гауфф и Софья Кенин.

Напомним, Гауфф является самой юной теннисисткой, входящей в топ-600 рейтинга WTA. В настоящее время 15-летняя американка является 51-й ракеткой мира.

21-летняя уроженка Москвы Кенин — чемпионка Открытого чемпионата Австралии — 2020. В рейтинге WTA она располагается на пятой строчке.

Призовой фонд соревнований в Берлине составит $ 1 022 899.

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