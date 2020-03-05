Кербер, Кенин и Гауфф сыграют на новом травяном турнире категории Premier в Берлине
Состоялась официальная презентация новых травяных соревнований категории Premier, которые в период с 14 по 21 июня пройдут в Берлине (Германия).
Как сообщает официальный сайт Bett1 Open, своё участие в дебютном розыгрыше уже подтвердили немки Анжелика Кербер и Юлия Гёргес. Также в столице Германии сыграют американские теннисистки Кори Гауфф и Софья Кенин.
Напомним, Гауфф является самой юной теннисисткой, входящей в топ-600 рейтинга WTA. В настоящее время 15-летняя американка является 51-й ракеткой мира.
21-летняя уроженка Москвы Кенин — чемпионка Открытого чемпионата Австралии — 2020. В рейтинге WTA она располагается на пятой строчке.
Призовой фонд соревнований в Берлине составит $ 1 022 899.
Читайте также
- 5 марта 2020
-
00:57
-
00:44
- 4 марта 2020
-
20:58
-
17:03
-
16:24
-
15:21
-
14:11
-
13:20
-
12:29
-
11:23
-
10:11
-
09:10
-
08:52
-
08:38
-
08:33
-
00:30
- 3 марта 2020
-
23:02
-
21:28
-
21:04
-
19:29
-
18:10
-
15:05
-
14:31
-
13:18
-
12:07
-
11:59
-
11:13
-
10:30
-
09:28
-
08:35
-
00:47
- 2 марта 2020
-
23:51
-
23:21
-
22:03
-
20:15
Партнерский контент