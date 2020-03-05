Кербер, Кенин и Гауфф сыграют на новом травяном турнире категории Premier в Берлине

Состоялась официальная презентация новых травяных соревнований категории Premier, которые в период с 14 по 21 июня пройдут в Берлине (Германия).



Как сообщает официальный сайт Bett1 Open, своё участие в дебютном розыгрыше уже подтвердили немки Анжелика Кербер и Юлия Гёргес. Также в столице Германии сыграют американские теннисистки Кори Гауфф и Софья Кенин.



Напомним, Гауфф является самой юной теннисисткой, входящей в топ-600 рейтинга WTA. В настоящее время 15-летняя американка является 51-й ракеткой мира.



21-летняя уроженка Москвы Кенин — чемпионка Открытого чемпионата Австралии — 2020. В рейтинге WTA она располагается на пятой строчке.

Призовой фонд соревнований в Берлине составит $ 1 022 899.