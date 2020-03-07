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Казахстан, Австралия, Германия и Италия пробились в финальную стадию Кубка Дэвиса — 2020

Казахстан, Австралия, Германия и Италия пробились в финальную стадию Кубка Дэвиса — 2020
Теннис / ATP 0

Опеределились шесть команд, которые сыграют в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020, которая пройдёт в Мадриде (Испания).

Свои квалификационные встречи выиграли сборные Казахстана (победа со счётом 3-1 в матче с Нидерландами), Австралии (3-1 с Бразилией), Эквадора (3-0 с Японией), Италии (4-0 с Южной Кореей), Германии (3-1 с Беларусью) и Швеции (3-1 с Чили).

В других параллельных матчах продолжают выявлять победителя следующие пары:

Австрия — Уругвай
Словакия — Чили
США — Узбекистан
Колумбия — Аргентина
Хорватия — Индия

Напрямую в финальную стадию Кубка Дэвиса вышли прошлогодние полуфиналисты турнира Россия, Великобритания, Сербия и Испания. Ещё две сборные — Франция и Сербия — получили «уайлд-кард».

Действующим победителем командного турнира является сборная Сербии.

Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
07 марта 2020, суббота. 16:25 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Егор Герасимов
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
07 марта 2020, суббота. 13:10 МСК
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
С. Болелли Ф. Фоньини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Джи-Сун Нам
Южная Корея
Джи-Сун Нам
Мин-Киу Сонг
Южная Корея
Мин-Киу Сонг
Д. Нам М. Сонг
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