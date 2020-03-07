Казахстан, Австралия, Германия и Италия пробились в финальную стадию Кубка Дэвиса — 2020

Опеределились шесть команд, которые сыграют в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020, которая пройдёт в Мадриде (Испания).



Свои квалификационные встречи выиграли сборные Казахстана (победа со счётом 3-1 в матче с Нидерландами), Австралии (3-1 с Бразилией), Эквадора (3-0 с Японией), Италии (4-0 с Южной Кореей), Германии (3-1 с Беларусью) и Швеции (3-1 с Чили).



В других параллельных матчах продолжают выявлять победителя следующие пары:



Австрия — Уругвай

Словакия — Чили

США — Узбекистан

Колумбия — Аргентина

Хорватия — Индия



Напрямую в финальную стадию Кубка Дэвиса вышли прошлогодние полуфиналисты турнира Россия, Великобритания, Сербия и Испания. Ещё две сборные — Франция и Сербия — получили «уайлд-кард».

Действующим победителем командного турнира является сборная Сербии.