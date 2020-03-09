Свитолина выиграла турнир в Монтеррее
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA, проходившего в мексиканском Монтеррее. В финале турнира в одиночном разряде она обыграла Мари Боузкову из Чехии со счётом 7:5, 4:6, 6:4.
В матче, продлившемся три часа и одну минуту, седьмая ракетка мира Свитолина шесть раз подала на вылет и совершила три двойные ошибки.
Общий призовой фонд соревнований составил $ 275 тыс. Предыдущей победительницей турнира была белоруска Виктория Азаренко, которая в финальном матче прошлого года обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.
25-летняя уроженка Одессы дважды выходила в полуфиналы турниров «Большого шлема»: в 2019 году она остановилась в шаге от финала Уимблдонского турнира и Открытого чемпионата США.
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