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Свитолина выиграла турнир в Монтеррее

Свитолина выиграла турнир в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA, проходившего в мексиканском Монтеррее. В финале турнира в одиночном разряде она обыграла Мари Боузкову из Чехии со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

В матче, продлившемся три часа и одну минуту, седьмая ракетка мира Свитолина шесть раз подала на вылет и совершила три двойные ошибки.

Общий призовой фонд соревнований составил $ 275 тыс. Предыдущей победительницей турнира была белоруска Виктория Азаренко, которая в финальном матче прошлого года обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

25-летняя уроженка Одессы дважды выходила в полуфиналы турниров «Большого шлема»: в 2019 году она остановилась в шаге от финала Уимблдонского турнира и Открытого чемпионата США.

Монтеррей. Финал
09 марта 2020, понедельник. 01:40 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Мари Боузкова
57
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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