Маю: всем участникам первого круга турнира в Индиан-Уэллсе должны заплатить призовые

Французский теннисист Николя Маю рассказал, что игроки получат призовые за перенесённый турнир в Индиан-Уэллсе (США). По словам Маю, организаторы выплатят призовые всем участникам первого круга.

«Мы разговаривали с людьми из совета игроков. Все участники должны получить полагающиеся за первый круг призовые. Также у нас есть страховка, но она покрывает лишь травмы.

Если проблема будет оставаться актуальной, ATP, видимо, придётся искать некое решение. Но, конечно, здоровье и борьба с болезнью – это главное», — приводит слова Маю L’Equpe.

Турнир в Индиан-Уэллсе отложили из-за угрозы коронавируса. Ранее стало известно об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были перенесены на более поздний срок.