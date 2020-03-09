Руседски: Маррей не должен никому ничего доказывать

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился мнением о своём соотечественнике Энди Маррее, который в настоящее время восстанавливается после очередной травмы. Маррей рассчитывает вернуться на корт к турниру в Майами (США).
«Маррей достиг того, чего в Великобритании не удавалось больше никому. А теперь он пытается добиться ещё чего-то нового. Никто раньше не пытался вернуться на самую вершину мужского тенниса после таких проблем со здоровьем. Мне кажется, что сейчас всё это больше напоминает приключение, длинный путь, а не наслаждение от игры.
Его настрой, приверженность теннису и профессионализм никогда не вызывали вопросов. Маррей — величайший британский теннисист в истории. Он не должен никому ничего доказывать», — цитирует Руседски The Sportsman.
- 9 марта 2020
-
20:23
-
19:00
-
18:13
-
17:59
-
16:35
-
16:16
-
14:14
-
13:54
-
13:52
-
13:20
-
12:59
-
11:16
-
10:48
-
10:10
-
09:21
-
09:10
-
09:09
-
08:17
-
08:11
-
05:21
-
04:50
- 8 марта 2020
-
23:23
-
19:43
-
15:53
-
11:30
-
10:54
-
10:09
-
06:36
- 7 марта 2020
-
23:51
-
23:28
-
22:16
-
19:34
-
19:12
-
14:23
-
12:08