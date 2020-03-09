Руседски: Маррей не должен никому ничего доказывать

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился мнением о своём соотечественнике Энди Маррее, который в настоящее время восстанавливается после очередной травмы. Маррей рассчитывает вернуться на корт к турниру в Майами (США).

«Маррей достиг того, чего в Великобритании не удавалось больше никому. А теперь он пытается добиться ещё чего-то нового. Никто раньше не пытался вернуться на самую вершину мужского тенниса после таких проблем со здоровьем. Мне кажется, что сейчас всё это больше напоминает приключение, длинный путь, а не наслаждение от игры.

Его настрой, приверженность теннису и профессионализм никогда не вызывали вопросов. Маррей — величайший британский теннисист в истории. Он не должен никому ничего доказывать», — цитирует Руседски The Sportsman.