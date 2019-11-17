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Руседски: Циципас — следующий в списке после Надаля, Джоковича и Федерера

Руседски: Циципас — следующий в списке после Надаля, Джоковича и Федерера
Теннис / ATP 0

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился мнением о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе. Руседски считает, что общественность в недостаточной мере ценит Циципаса.

«Мы в недостаточной степени оцениваем заслуги Циципаса. Он отличный игрок. Когда я смотрю на других теннисистов, не считая Надаля, Джоковича и Федерера, считаю его следующим в списке. Он отдаёт на корте себя на 110%.

У него не было ни одного брейка, а у Надаля было восемь во время матча Итогового чемпионата ATP. Но Циципас отыграл все из них! Это наглядная демонстрация достижений Стефаноса», — цитирует Руседски Tennis World USA.

Циципас пробился в финал Итогового чемпионата ATP. Соперником греческого теннисиста по финалу стал австриец Доминик Тим.

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