Руседски: Циципас — следующий в списке после Надаля, Джоковича и Федерера
Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился мнением о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе. Руседски считает, что общественность в недостаточной мере ценит Циципаса.
«Мы в недостаточной степени оцениваем заслуги Циципаса. Он отличный игрок. Когда я смотрю на других теннисистов, не считая Надаля, Джоковича и Федерера, считаю его следующим в списке. Он отдаёт на корте себя на 110%.
У него не было ни одного брейка, а у Надаля было восемь во время матча Итогового чемпионата ATP. Но Циципас отыграл все из них! Это наглядная демонстрация достижений Стефаноса», — цитирует Руседски Tennis World USA.
Циципас пробился в финал Итогового чемпионата ATP. Соперником греческого теннисиста по финалу стал австриец Доминик Тим.
Руседски: Циципас победит Надаля, а Медведев — Зверева
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