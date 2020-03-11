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Селиваненко: перенос Кубка Федерации — это единственное возможное решение

Селиваненко: перенос Кубка Федерации — это единственное возможное решение
Теннис / Кубок Федерации 0

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на решение ITF перенести финальную стадию Кубка Федерации на неопределённое время из-за распространения коронавируса в Венгрии.

«Поскольку я являюсь членом совета директоров ITF и членом комитета Кубка Федерации, то я непосредственно принимал участие в обсуждении принятия этого вопроса. Это единственное возможное решение на данный момент. Ситуация развивается быстро, предсказывать, что будет через неделю, попросту невозможно. В таких условиях готовить такое большое комплексное мероприятие, которое должно являться фестивалем тенниса, нереально. Теннис находится в такой же ситуации, как и весь остальной мир.

Кто должен был ехать от нашей команды? Заявки должны были подаваться в понедельник. Что здесь обсуждать-то? Финал Кубка Федерации будет проведён тогда, когда позволят обстоятельства. На сегодняшний момент нельзя что-либо прогнозировать. Что делать? Чтобы это остановить, нужно прекратить передвижения и все активные действия, другого пути пока просто не существует. Надо принять ситуацию и пережить её», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в финальной стадии Кубка Федерации среди 12 команд-участниц числится и сборная России. По результатам жеребьёвки подопечные Игоря Андреева попали в одну группу с Францией и Венгрией.

Финальная стадия Кубка Федерации перенесена на неопределённое время
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