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Бушар: с бойфрендом на карантине было бы веселее

Бушар: с бойфрендом на карантине было бы веселее
Теннис / WTA 0

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар пожаловалась на отсутствие бойфренда, в то время как она вынужденно пребывает на карантине, вызванном пандемией коронавируса. Напомним, из-за вируса COVID19 все теннисные турниры отменили до июня.

«Я не жалуюсь, но такое чувство, что с бойфрендом на карантине было бы гораздо веселее», — написала Бушар в своём «твиттере».

26-летняя Бушар — победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, финалистка Уимблдона и полуфиналистка Australian Open и «Ролан Гаррос».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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