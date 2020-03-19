Чилич похвастал чеканкой теннисного мяча

Хорватский теннисист, являющийся в настоящее время 37-й ракеткой мира, Марин Чилич выложил в социальных сетях видео, на котором мастерски чеканит мяч.
В комментарии официального «инстаграма» Чилича пришёл его звёздный футбольный соотечественник, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич: «Браво».
Видео доступно на «Чемпионате».
Вчера, 18 марта, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.
Исключением может стать лишь Открытый чемпионат Франции, о переносе которого стало известно ранее. Согласно предварительным планам «Ролан Гаррос» должен пройти в сентябре.
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