Возняцки застряла в Африке с мужем из-за коронавируса

Бывшая теннисистка датчанка Каролина Возняцки рассказала, что из-за карантина, обусловленного риском распространения коронавирусной инфекции, застряла в Африке с мужем баскетболистом Дэвидом Ли, выступающим в НБА.

«Мы застряли в Африке, но наконец-то начали путешествие домой! Собираемся самоизолироваться, как только вернёмся домой! Берегите себя!» — написала Возняцки в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.