Экс 9-я ракетка мира Петкович планирует завершение карьеры на 2021 год

Немецкая теннисистка экс девятая ракетка мира Андреа Петкович рассказала о планах по завершению карьеры.



«Скорее всего, 2020-й станет годом постепенного ухода. Хочу провести полноценный сезон и попрощаться», — цитирует 32-летнюю теннисистку Suddeutsche Zeitung.



Петкович — шестикратная победительница турниров категории WTA. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал полуфинал Уимблдона-2014. В настоящее время немка занимает 87-ю строчку в рейтинге. Андреа не выступала на профессиональном уровне с октября прошлого года.

Напомним, в настоящее время большой теннис находится на вынужденной паузе — WTA и ATP приняли решение приостановиться проведение любых видов соревнований до 8 июня.