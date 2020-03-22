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Экс 9-я ракетка мира Петкович планирует завершение карьеры на 2021 год

Экс 9-я ракетка мира Петкович планирует завершение карьеры на 2021 год
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка экс девятая ракетка мира Андреа Петкович рассказала о планах по завершению карьеры.

«Скорее всего, 2020-й станет годом постепенного ухода. Хочу провести полноценный сезон и попрощаться», — цитирует 32-летнюю теннисистку Suddeutsche Zeitung.

Петкович — шестикратная победительница турниров категории WTA. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал полуфинал Уимблдона-2014. В настоящее время немка занимает 87-ю строчку в рейтинге. Андреа не выступала на профессиональном уровне с октября прошлого года.

Напомним, в настоящее время большой теннис находится на вынужденной паузе — WTA и ATP приняли решение приостановиться проведение любых видов соревнований до 8 июня.

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